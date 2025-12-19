Реклама

11:06, 19 декабря 2025

Российская модель расстегнула джинсы перед камерой для иностранного бренда

Российская модель Брулетова приняла участие в откровенной съемке Calvin Klein
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bruletova_ / @calvinklein

Российская модель и звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова приняла участие в откровенной съемке для модного американского бренда Calvin Klein. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в комплекте нижнего белья упомянутой иностранной марки, состоящем из бюстгальтера и стрингов серого цвета. При этом она позировала в темно-синих джинсах, расстегнув их перед камерой. Внешний вид знаменитости дополнили расслабленная прическа и макияж в нейтральных тонах.

Ранее сообщалось, что Алла Брулетова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue. Тогда модель позировала перед камерой в черных капроновых колготках, прикрыв при этом рукой и ногой обнаженную грудь.

