21:10, 19 декабря 2025Мир

Рубио назвал причину желания США завершить конфликт на Украине

Рубио: Кроме США никто не может закончить конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Luis Barron / Keystone Press Agency / Global Look Press

США желают завершить конфликт на Украине, так как кроме Вашингтона никто не сможет этого сделать. Такую причину назвал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Только мы способны это сделать. Если бы мы не были вовлечены, никто бы не вел переговоры с обеими сторонами. ООН не может этого сделать, а кто еще сможет? В Европе никто не способен на это», — сказал он.

По словам Рубио, долгосрочные последствия этого конфликта будут драматичными как для Украины, так и для России.

Ранее Рубио назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. «Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случиться в ближайшие месяцы. Решать не нам», — высказался он.

