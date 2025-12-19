Реклама

21:29, 19 декабря 2025Мир

Рубио высказался о «помехе» для США

Рубио: Президент Колумбии Петро является помехой в отношениях с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Sebastian Barros / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро является «помехой» для США, поскольку он мешает развитию отношений между двумя странами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Без сомнения, когда президент страны говорит какие-то вещи и отдает какие-то распоряжения, это в какой-то мере влияет на отношения. Вопрос в том, будет ли следующий президент тем, кто снова будет сотрудничать с США и возобновит эти отношения. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он.

Глава Госдепа отметил, что отношения США и Колумбии могут поменяться в лучшую сторону и в том случае, если Петро «изменит свою позицию».

Ранее президенту Колумбии пригрозил американский лидер Дональд Трамп. «Ему лучше одуматься, иначе будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает», — сказал глава Белого дома.

