Мир
23:29, 19 декабря 2025Мир

Рубио высказался о «самом сильном» НАТО

Рубио: НАТО сейчас намного сильнее, чем когда-либо
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) сейчас намного сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«НАТО — ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава Госдепа связал усиление альянса с повышением расходов на оборону и увеличением трат на закупку оружия со стороны стран-членов НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в НАТО его считают своим папочкой. Американский лидер в очередной раз напомнил, что выступил инициатором повышения оборонных расходов альянса с 2 до 5 процентов ВВП стран-участниц.

