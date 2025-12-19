Рубио высказался о «самом сильном» НАТО

Рубио: НАТО сейчас намного сильнее, чем когда-либо

Североатлантический альянс (НАТО) сейчас намного сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«НАТО — ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава Госдепа связал усиление альянса с повышением расходов на оборону и увеличением трат на закупку оружия со стороны стран-членов НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в НАТО его считают своим папочкой. Американский лидер в очередной раз напомнил, что выступил инициатором повышения оборонных расходов альянса с 2 до 5 процентов ВВП стран-участниц.