20:36, 19 декабря 2025

Рубио высказался об эскалации отношений с Россией из-за Венесуэлы

Рубио: Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Москвой из-за Венесуэлы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michele Eve Sandberg / Corbis via Getty Images

США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что они будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро», — заявил Рубио, добавив, что Россия сейчас полностью занята Украиной.

Ранее Рубио заявил, что США хотят выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Россия и Украина, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.

