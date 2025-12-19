Шесть человек погибли в аварии в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска при столкновении двух машин погибли шесть человек. Об этом пишет пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram.

В ведомстве сообщили, что сотрудники устанавливают обстоятельства аварии. Предварительно, столкнулись Toyota Ipsum и Mercedes-Benz Gelandewagen.

В региональной прокуратуре отметили, что в числе погибших в результате ДТП на Советском шоссе оказались двое детей. По предварительным данным, Mercedes столкнулся с Toyota, которая поворачивала налево по стрелке светофора в сторону поселка Элитный.

Ранее автоэксперт отметил, что аварии на дорогах зимой случаются чаще всего не из-за снега и гололедицы, а из-за плохой подготовки водителей. Он отметил, что даже у опытных водителей за лето порой теряются навыки зимнего вождения.