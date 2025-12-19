Россиянам раскрыли неочевидную причину ДТП зимой

Автоэксперт Попов: ДТП зимой часто случаются из-за плохой подготовки водителей

Аварии на дорогах зимой случаются чаще всего не из-за снега и гололедицы, а из-за плохой подготовки водителей. Неочевидную причину ДТП в холодный сезон раскрыл россиянам независимый автоэксперт Дмитрий Попов, его слова передает РИАМО.

Специалист отметил, что даже у опытных водителей за лето теряются навыки зимнего вождения. «Например, выпал снег, и я буквально на днях поехал на парковку гипермаркета и аккуратно, без хулиганства попробовал, как автомобиль чувствует себя на льду. Просто проверил ощущения. Этот навык требует восстановления каждый сезон, даже у опытного водителя», — рассказал Попов.

Адаптироваться при этом стоит не только к скользким дорогам, но и к ухудшению видимости, подчеркнул эксперт. Попов призвал водителей не переоценивать свои возможности и вести себя на дорогах максимально аккуратно.

Ранее эксперт посоветовал россиянам не ставить машину в гараж на зиму. Вместо этого лучше хранить автомобиль под чехлом на улице.