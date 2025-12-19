Реклама

Ценности
14:43, 19 декабря 2025Ценности

Сожительницу Тимати раскритиковали в сети из-за рекламы шуб

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @halfbloodval

Сожительницу российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентину Иванову раскритиковали в сети из-за рекламы шуб. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала перед камерой в облегающем бежевом топе с глубоким декольте и голубых джинсах. При этом она продемонстрировала, как примеряет указанные изделия из меха. «В какой пойти за хлебом?» — поинтересовалась в подписи автор поста.

Пользователи осудили девушку в комментариях. «Валя классная, но шубы из животных — это отстой», «Да, мех — это красиво, пока не увидишь, каким жестоким путем его добывают», «Пока люди будут скупать мех, животные будут гибнуть», «Животных не жалко? Их в сознании нанизывают на проволоку через рот», «Одна эта шуба — 6-15 убитых лисиц. Пожалуйста, опомнитесь», — заявили юзеры.

В ноябре Валентина Иванова похвасталась роскошным кольцом и спровоцировала слухи о помолвке.

