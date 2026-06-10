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Силовые структуры
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08:15, 10 июня 2026Силовые структуры

Присяжные оценят заказ российского миллиардера

«Ъ»: ГП утвердила обвинение по делу миллиардера Цимбаева о заказе убийства спецназовцам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Генпрокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу совладельца универмага «Московский» миллиардера Валерия Цимбаева, которого обвиняют в заказе расправы банде спецназовцев-киллеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Материалы дела в 70 томах будут переданы для рассмотрения по существу в Пушкинский городской суд Подмосковья, где, как считает следствие, была совершена часть преступлений. Цимбаев ходатайствовал о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Следственный комитет России считает его заказчиком покушения на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина в 2003 году, которого заподозрил в рейдерском захвате универмага. Миллиардер, по версии следствия, нанял банду киллеров, состоящую из бывших бойцов спецназа. Те по ошибке 11 апреля 2003 года открыли стрельбу по бизнесмену Тимофею Пономаренко. 16 мая того же года наемники все же настигли Ревзина — он был ранен, его спас охранник.

Цимбаев отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Тем не менее он стал сотрудничать со следствием. Его адвокат будет добиваться полного оправдания.

Дело миллиардера связано с бывшим председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым. Одинцовский суд приговорил его к 10 годам заключения.

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