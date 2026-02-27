Реклама

10:33, 27 февраля 2026

Бывший председатель ФК «Локомотив» выслушал приговор за организацию покушения

В Подмосковье осудили экс-председателя «Локомотива» за организацию покушения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова, обвиняемого в заказной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Он признан виновным по статье 33, 105 («Подстрекательство и пособничество в убийстве ») УК РФ.

Как установил суд, Сергей Липатов в 2002 году из личных неприязненных отношений к директору юридической фирмы и советнику главы министерства путей сообщения Александру Фомину решил с ним расправиться. Он предложил знакомому найти людей, готовых за 200 тысяч долларов совершить расправу.

В 2002 году киллер исполнил задуманное, когда Фомин возвращался в свой дом в дачном кооперативе Одинцовского района. Злоумышленник произвел не менее четырех выстрелов в пострадавшего. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что экс-председатель ФК «Локомотив» узнал о возможном приговоре и захотел на СВО.

