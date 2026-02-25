Реклама

Силовые структуры
16:09, 25 февраля 2026Силовые структуры

Экс-председатель ФК «Локомотив» узнал о возможном приговоре и захотел на СВО

Обвиняемый в организации покушения экс-председатель «Локомотива» захотел на СВО
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов, обвиняемый в заказной расправе, заявил, что после вынесения ему приговора он хочет заключить контракт с Минобороны и уйти служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, об этом 63-летний подсудимый заявил вскоре после того, как обвинение попросило Одинцовский облсуд Подмосковья приговорить его к 12 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Липатов заплатил 200 тысяч долларов за расправу над директором юридической фирмы и советником главы министерства путей сообщения Александром Фоминовым.

В 2002 году киллер исполнил задуманное, когда Фоминов возвращался в свой дом в дачном кооперативе Одинцовского района.

Экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» связан с делом миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева.

