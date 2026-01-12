Реклама

07:47, 12 января 2026Силовые структуры

Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» обвинили в организации убийств

Экс-глава совета директоров «Локомотива» фигурирует в деле о заказном убийстве
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Сергей Липатов проходит фигурантом в уголовном деле миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, Липатов действовал в сговоре с группой лиц, включая бывших сотрудников правоохранительных органов, которые получили от него деньги за расправу над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение Цимбаеву в попытке организовать расправу в 2003 году. Миллиардер свою вину не признал.

