Российский миллиардер заявил о готовности сотрудничать со следствием

Миллиардер Цимбаев хочет дать показания по делу о заказных убийствах банды

Российский миллиардер Валерий Цимбаев заявил о готовности начать сотрудничество со следствием по уголовному делу о заказных преступлениях, совершенных бандой из экс-сотрудников СОБР «Рысь». Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен, которого правоохранители считают заказчиком покушения на бывшего советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, хочет дать развернутые показания для установления всех обстоятельств произошедшего. Вместе с тем, он продолжает настаивать на своей невиновности. Цимбаев утверждает, что никогда не был знаком с потерпевшим и не общался с другим фигурантом дела — бывшим председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым.

Его в настоящее время судят в Одинцовском суде по обвинению в подстрекательстве и пособничестве в расправе над партнером по бизнесу, совершенном участниками банды силовиков. Следователи считают, что Липатов также заказал за 200 тысяч долларов советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.