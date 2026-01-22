Реклама

15:30, 22 января 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности обвинения в расправе экс-главы совета директоров ФК «Локомотив»

ТАСС: Экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» Липатов искал убийц за $200 тыс
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обвиняемый в заказной расправе бывший глава совета директоров ФК «Локомотив» Сергей Липатов искал исполнителей преступления за 200 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение.

По данным агентства, следователи считают, что Липатов заплатил за расправу советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.

Ранее сообщалось, что он признал вину.

Экс-глава совета директоров ФК «Локомотив» связан с делом миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева.

