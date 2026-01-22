Реклама

11:41, 22 января 2026Силовые структуры

Бывший председатель «Локомотива» сделал заявление о заказных расправах

Экс-председатель «Локомотива» Липатов признался в организации заказных убийств
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде

Сергей Липатов перед началом заседания в Одинцовском городском суде. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных расправах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

На вопрос судьи подсудимый заявил, что признает вину по делу в полном объеме.

Липатов связан с делом миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева. По версии следствия, экс-председатель ФК «Локомотив» сговорился с группой лиц, в числе которых оказались бывшие силовики, для расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым.

За выполненную работу исполнители должны были получить деньги от Липатова.

