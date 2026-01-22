Бывший председатель «Локомотива» сделал заявление о заказных расправах

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Сергей Липатов признал вину по делу о заказных расправах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
На вопрос судьи подсудимый заявил, что признает вину по делу в полном объеме.
Липатов связан с делом миллиардера и одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерия Цимбаева. По версии следствия, экс-председатель ФК «Локомотив» сговорился с группой лиц, в числе которых оказались бывшие силовики, для расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым.
За выполненную работу исполнители должны были получить деньги от Липатова.