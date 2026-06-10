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08:19, 10 июня 2026Бывший СССР

Израненный осколками мины украинец объяснил отказ от больницы фразой «дорога в один конец»

Украинец сам вытащил из тела осколки от мины, боясь мобилизации при обращении в больницу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Житель Сопыча в Сумской области, израненный осколками от мины, отказался обращаться в больницу из-за угрозы быть мобилизованным. Он сам вытащил осколки снаряда из своего тела, сообщает ТАСС.

«Мины прилетали по дому в 2025-м. Брата родного, который инвалид, и меня зацепило. Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, <…> потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал», — поделился украинец.

Свой отказ от госпитализации мужчина объяснил тем, что такое решение стало бы для него «дорогой в один конец».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон представил план нового летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации.

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