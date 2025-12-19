Реклама

США заявили о прогрессе на мирном треке по Украине

WE: Госсекретарь Рубио заявил, что в переговорах по Украине достигнут прогресс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В мирных переговорах по урегулированию конфликта по Украине достигнут значительный прогресс, заявил на конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.

«Прогресс по урегулированию конфликта в Украине достигнут, но там есть куда идти дальше», — признал глава американской дипломатии.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейцами в Берлине.

В российской Госдуме, комментируя слова Уиткоффа, заявили, что достижение прогресса в переговорах с украинской стороной — «это очень хорошо».

