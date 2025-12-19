Реклама

14:04, 19 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на идею «коалиции желающих» переформатировать ВСУ под стандарты НАТО

Депутат Журова: Россию не напугает переформатирование ВСУ под стандарты НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Россию не должно напугать переформатирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под стандарты НАТО, убеждена зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард в ходе выступления в Палате общин парламента заявил о том, что «коалиция желающих» после заключения мира на Украине намерена переформатировать ВСУ под стандарты НАТО. Его цитировал ТАСС.

«Тут вопрос расширения НАТО. Обучаться, наверное, каждая армия может по любой методике, весь вопрос в размещении вооружения у наших границ и так далее. Если какая-то армия куда-то едет заниматься, я не думаю, что нас это должно напугать. У наших военных есть своя подготовка, свое понимание и оно не хуже, чем у НАТО точно. Поэтому если разговор идет про стандарт и подготовку — это одно дело, а ввод войск и вооружения рядом с нами — это уже совсем другой разговор», — прокомментировала депутат.

Ранее вице-адмирал британского Королевского флота Майк Атли сообщил, что вооруженные силы стран НАТО в настоящее время не обладают достаточной устойчивостью для ведения затяжного конфликта с Россией.

