Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:27, 19 декабря 2025Спорт

Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ

Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ с участием ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА выругался в микрофон во время игры. Об этом сообщает Sport24.

Во втором периоде рефери пообщался с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли, который возмущался зафиксированным пробросом. После этого судья прокомментировал диалог со специалистом, но забыл выключить микрофон, которым оснащена его экипировка.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет», — заявил судья на весь стадион. В конце высказывания он добавил нецензурное слово.

Матч прошел в четверг, 18 декабря, в Ярославле. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто не отличился, а в серии буллитов был сильнее «Локомотив».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    У бывшего чиновника взыскали имущество почти на 3 миллиарда рублей

    Знаменитая актриса рассказала о победе над пристрастием к мастурбации с помощью веры

    Названы задачи FPV-перехватчиков в системе ПВО

    В России пообещали ответные меры в случае ядерных испытаний США

    Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ

    Пятимесячный ребенок ранен при атаке дрона ВСУ на российский регион

    Дуров допустил воплощение в Британии в жизнь сюжета антиутопического триллера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok