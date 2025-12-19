SWM рассказал о новинках для России на 2026 год

«РГ»: Китайский SWM запустит в России производство двух кроссоверов

В 2026 году российский автомобильный рынок пополнится двумя моделями от бренда SWM. Среди новинок — обновленный кроссовер G01 Pro и новый семейный автомобиль G03F. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе китайской марки.

Подчеркивается, что производство этих машин будет запущено на заводе в Калининграде по полному циклу CKD. Это значит, что процесс будет включать сварку кузова, катафорезное грунтование, окраску и окончательную сборку. Для повышения долговечности кузова машин будут проходить оцинковку.

Обновленный кроссовер G01 Pro с панорамной крышей будет оснащен полуторалитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 188 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В топовой версии автомобиль получит расширенный комплекс систем помощи водителю. Он включает контроль движения по полосе, функцию предупреждения о риске лобового столкновения, датчики наблюдения за слепыми зонами.

Новый кроссовер SWM G03F представлен как семейный городской автомобиль. Он рассчитан на пять или семь пассажиров. Модель оснастят полуторалитровым силовым агрегатом, современным мультимедийным комплексом и системой безопасности.

В пресс-службе SWM подчеркнули, что стоимость машин, сроки старта продаж, а также специальные условия будут озвучены позже.

Ранее эксперты рынка спрогнозировали резкое подорожание легковых машин в 2026 году на фоне значительного повышения утильсбора. По мнению аналитика Сергея Целикова, средний прирост стоимости может составить 10 процентов.