Россиянам спрогнозировали резкое подорожание машин

«Автостат»: Автомобили в России могут подорожать на 5-50 процентов в 2026 году

В следующем году автомобили в России продолжат дорожать на фоне резкого повышения утильсбора. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Глава аналитического агентства Сергей Целиков ожидает средний прирост стоимости легковушек на 10 процентов. При этом увеличение цен, согласно его ожиданиям, будет происходить поэтапно, по мере корректировки прайс-листов конкретных моделей.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, в свою очередь, полагает, что в 2026 году темпы роста в разных сегментах будут отличаться. Так, российские машины, по его мнению, подорожают в среднем на 5-10 процентов, а ввозимые из Китая авто — на 15-20 процентов. Самая стремительная ценовая динамика будет наблюдаться в сегменте машин ушедших из России брендов, которые поставляют в страну по параллельному импорту. В этом сегменте, полагает эксперт, удорожание составит вплоть до 50 процентов.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что за последние пять лет средневзвешенная стоимость новой легковушки в России увеличилась вдвое и достигла к началу зимы отметки в 3,54 миллиона рублей. В последнее время на динамику все большее влияние оказывает регулярное повышение утильсбора. С 1 декабря Минпромторг резко поднял таможенный сбор на иномарки категории М1, мощность двигателя которых превышает 160 лошадиных сил.

С января 2026 года ставка поднимется еще на 25 процентов. В результате нововведений ряд популярных у россиян моделей значительно подорожают, а некоторые модели, такие как Toyota Camry и Toyota RAV4, и вовсе уйдут в прошлое, прогнозировал основатель компании EvoCars Денис Блинов. Ожидать скорого оживления продаж на внутреннем рынке с учетом низкой доступности автозаймов для подавляющей части населения не приходится, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. В лучшем случае, пояснил он, это произойдет не раньше весны следующего года, в худшем случае на адаптацию к новым реалиям уйдет гораздо больше времени.