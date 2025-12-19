Реклама

15:52, 19 декабря 2025Экономика

Россиянам дали совет на случай отключения отопления зимой

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Если дома холоднее 18 градусов, можно просить перерасчет
Виктория Клабукова

Фото: Video_Stock _Production / Shutterstock / Fotodom

Если температура в квартире опускается ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — ниже 20 градусов, жильцы вправе требовать с коммунальщиков перерасчет платы за отопление. Об этом изданию Life.ru напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Такое понижение температуры в жилых помещениях расценивается как нарушением качества услуги, пояснил собеседник издания. Длительность перебоев в теплоснабжении также регламентированы законом. В течение месяца отключать отопление могут суммарно на 24 часа, но единовременный перерыв не может превышать 16 часов при температуре в плюс 12 градусов, восьми часов — в плюс 10-12 градусах и четырех часов — в плюс 8-10 градусов.

Кратковременные отключения горячей воды допустимы — с целью ремонта или профилактики. О плановых отключениях обслуживающая организация должна уведомлять заранее. Однако они могут длиться не больше четырех часов подряд, 24 часов в случае аварии и восьми часов за месяц суммарно. На профилактические работы отключать горячую воду разрешается не дольше, чем на десять дней.

Прописаны законом и требования к температуре воды. По закону она должна держаться на уровне 60-75 градусов, а более низкие показатели уже могут считаться некачественным оказанием услуги и основанием для перерасчета «коммуналки». В случае нарушения норм эксперт советует подать заявку в диспетчерскую управляющей компании и уточнить причину отключения, является ли оно плановым или аварийным. Если сроки отключения не соблюдаются, можно обратиться в жилищную инспекцию. Отключать горячую воду зимой из-за долгов незаконно, подчеркнул Бондарь. Такие действия обслуживающей организации или управляющей компании правомерно обжаловать в жилинспекции или суде. Помимо перерасчета стоимости ЖКУ, с ответчика можно потребовать компенсацию ущерба, если из-за холода заболели жильцы или испортилось имущество. При этом любое обращение должно соответствовать требованиям раздела X Постановления Правительства № 354, в противном случае его не примут к рассмотрению.

Ранее часть жителей Ростова-на-Дону осталась без тепла из-за аварии на ТЭЦ. Отключения коснулись более 1,4 тысячи многоквартирных домов.

