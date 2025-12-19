Реклама

15:01, 19 декабря 2025Путешествия

Турист подвергся нападению аниматора отеля и получил более миллиона рублей

Аниматор отеля в Кабо-Верде в шутку ударил туриста по ноге и порвал ему связки
Алина Черненко

Британский турист подвергся нападению со стороны аниматора отеля и получил 18 тысяч фунтов стерлингов (более 1,9 миллиона рублей) в качестве компенсации. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте островного государства в Западной Африке Кабо-Верде. Жителю Манчестера Райану Мендельсону потребовалась операция после того, как аниматор отеля Riu Touareg в шутку ударил его по ноге и порвал ему связки.

По словам Мендельсона, он упал на пол «как мешок картошки». «Я стоял в баре у бассейна и разговаривал с двумя девушками, с которыми познакомился. И вдруг, совершенно неожиданно, он подошел сзади и ударил меня коленом в заднюю часть ноги. Я почувствовал, как мое колено щелкнуло и вывернулось… Я был в состоянии шока и не мог двигаться», — признался британец.

Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в местную больницу, где ему сделали рентген и укол в колено. Позже с него взяли 860 евро (около 81 тысячи рублей) за медицинское обслуживание.

После возвращения в Великобританию Мендельсону провели МРТ. Исследование показало, что у него разорвана медиальная пателлофеморальная связка. Это потребовало хирургического вмешательства.

В беседе с журналистами мужчина отметил, что до сих пор испытывает боли в холодную погоду и раз в неделю посещает психотерапевта, чтобы справиться с «психологической стороной вопроса». «Я не знаю, зачем он это сделал, кроме как из-за чрезмерной фамильярности и мысли, что он просто шутит. Но, как мне кажется, это было неспровоцированное нападение», — добавил турист.

Он также раскритиковал «рассеянный, высокомерный и пренебрежительный» подход компании Tui, у которой он бронировал тур в Кабо-Верде, к ситуации.

В марте турист ударил сотрудника отеля Таиланда шприцем. Полицейским пришлось усмирять дебошира электрошокером.

