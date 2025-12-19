Реклама

14:22, 19 декабря 2025

В Британии поставили крест на Украине

Spectator: Провал Европы по передаче активов РФ Киеву поставил крест на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Провал стран Европы в вопросе передачи замороженных активов России Киеву поставил крест на Украине. Такое мнение высказал британский журнал The Spectator.

«После отказа в предоставлении репарационного кредита или по крайней мере его отсрочки, финансовая поддержка Киева стала более ненадежной, чем когда-либо (...). В результате Украина буквально доживает последние дни», — говорится в сообщении.

По мнению обозревателя издания, если бы страны — союзники Украины передали ей российские активы, их большая часть пошла бы на погашение кредита, который предоставили Киеву в 2024 году, и закупку вооружения. В издании отметили, что такие расходы не помогли бы Украине в тяжелой экономической ситуации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика отказывается финансировать Вооруженные силы Украины. В качестве причины политик указал, что Словакия не верит в военное решение украинского конфликта.

    

