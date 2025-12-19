В ЕС отказались финансировать нужды ВСУ

Премьер Фицо: Словакия отвергает дальнейшее финансирование ВСУ

Словакия отвергает дальнейшее финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку не верит в военное решение конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Reuters.

«Словакия не будет участвовать ни в каких военных займах для Украины, и мы отвергаем дальнейшее финансирование, в том числе за счет ресурсов нашей страны, потому что мы не верим в военное решение конфликта», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Ранее стало известно, что на саммите Европейского союза (ЕС) лидеры стран объединения решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят «политически заплатить за это».

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, поскольку в случае неспособности Киева выполнить обязательства по его возврату ответственность за погашение легла бы на другие европейские страны.