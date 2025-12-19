Орбан заявил об отказе «садиться в поезд» к остальным странам ЕС

Орбан: Венгрия, Словакия и Чехия избавились от бремени кредита Украине

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро для Украины, поскольку в случае неспособности Киева выполнить обязательства по его возврату ответственность за погашение легла бы на другие европейские страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Х.

«Венгрия, Словакия и Чехия решили не садиться в этот поезд. Поступив таким образом, мы избавили наших детей и внуков от бремени этого огромного кредита в размере 90 миллиардов евро», — написал он.

При этом Орбан отметил, что не позволит использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования Украины, так как это приведет к эскалации военного конфликта в регионе. «Если бы в Венгрии было брюссельское правительство, оно бы втянуло Венгрию в войну и потратило бы все до последней копейки на поддержку Украины. Мы не можем и не допустим этого!» — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на саммите лидеры стран ЕС решили, что согласованный план кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро «не будет налагать никаких финансовых обязательств на Чехию, Венгрию и Словакию». Однако в ЕС уточнили, что эти страны заставят политически заплатить за это.