В деле об отравлении лошадей в российском регионе оказался замешан уголовник

В Волгоградской области задержали 40-летнего ранее судимого мужчину. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По данным следствия, злоумышленник в течении года учинил расправу над нескольким непарнокопытными при помощи кислоты. Ядовитое вещество он заливал животным в рот при помощи шприца. В результате пострадали три коня, два — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Предположительно мотивом преступления стало желания мужчины завладеть земельным участком.

