Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 19 декабря 2025Силовые структуры

В деле об отравлении лошадей в российском регионе оказался замешан уголовник

В Волгоградской области задержали отравившего лошадей кислотой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rita_Kochmarjova / Shutterstock / Fotodom

В Волгоградской области задержали 40-летнего ранее судимого мужчину. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По данным следствия, злоумышленник в течении года учинил расправу над нескольким непарнокопытными при помощи кислоты. Ядовитое вещество он заливал животным в рот при помощи шприца. В результате пострадали три коня, два — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Предположительно мотивом преступления стало желания мужчины завладеть земельным участком.

Ранее сообщалось, что россиянин получил реальный срок за издевательство над собакой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    В российском городе разлилась река

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok