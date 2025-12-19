Россиянин получил реальный срок за издевательство над собакой

В Новокузнецке осудили избивавшего собаку мужчину

В Новокузнецке осудили избивавшего собаку мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в мае этого года 37-летний житель Осинников сломал своему американскому стаффордширскому терьеру заднюю левую лапу. После этого, понимая, что собака на поводке и не сможет убежать, начал избивать ее. Потом он поднял ее на поводке и с силой ударил о пол. В результате пострадавшее животное получило множественные повреждения.

Соседи, услышавшие шум, вызвали сотрудников полиции. Собаку у мужчины изъяли.

Он признан виновным по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

