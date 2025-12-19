Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин получил реальный срок за издевательство над собакой

В Новокузнецке осудили избивавшего собаку мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Новокузнецке осудили избивавшего собаку мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в мае этого года 37-летний житель Осинников сломал своему американскому стаффордширскому терьеру заднюю левую лапу. После этого, понимая, что собака на поводке и не сможет убежать, начал избивать ее. Потом он поднял ее на поводке и с силой ударил о пол. В результате пострадавшее животное получило множественные повреждения.

Соседи, услышавшие шум, вызвали сотрудников полиции. Собаку у мужчины изъяли.

Он признан виновным по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok