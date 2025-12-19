Реклама

11:57, 19 декабря 2025Мир

В Европе одним словом высказались о кредите Украине

Вилдерс назвал безумием совместный кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pascal Le Segretain / Staff

Выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро из бюджета Европейского союза (ЕС) является безумием. Об этом заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети X.

«Безумие. Совместный кредит в 90 миллиардов — это всего лишь замаскированные еврооблигации, деньги, которые мы больше никогда не увидим», — написал он.

При этом Вилдерс похвалил Венгрию, Чехию и Словакию за то, что они отказались от участия в инициативе. При этом он подчеркнул, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф последует не за ними, а за «еврофилами, как карманная собачка».

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.

