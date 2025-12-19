Реклама

21:42, 19 декабря 2025

В Евросоюзе прокомментировали решение по российским активам

Мариани: Бельгия поступила смело, высказавшись против использования активов РФ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Высказавшись против использования замороженных российских активов, Бельгия проявила смелость, однако другие государства начинают действовать более осмотрительно. Таким образом решение по активам прокомментировал РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Я считаю, что Бельгия поступила очень смело, потому что они (власти страны) поняли, что им самим придется платить за использование российских активов, так как это незаконно», — заявил он.

При этом, по словам Мариани, другие страны, такие как Италия, становятся более осторожными. «Лидеры понимают, что эту войну финансирует исключительно Европа, что Украина банкрот и что Европе не хватит средств финансировать ее бесконечно», — пояснил он.

Ранее Мариани заявил, что в настоящее время в Европе царит «странное настроение». По его словам, европейцы «словно слепые» и не замечают, что конфликт на Украине близится к завершению.

