12:14, 19 декабря 2025Россия

В Кремле описали работу Путина фразой «ни на секунду не выпускает бразды правления»

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин ни на секунду не выпускает бразды правления. Работу главы государства перед прямой линией описал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин бразды правления не выпускает ни на секунду. Я имею возможность, действительно, рекомендовать журналистов в сегменте, который связан с ежегодной пресс-конференцией», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что прямую линию ведут два модератора. «Но когда президент считает нужным, он, естественно, вмешивается», — добавил Песков.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совмещает прямую линию с большой пресс-конференцией. Сообщалось, что перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным главе государства поступило почти три миллиона обращений.

