В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

В Петербурге учительницу заподозрили в совращении школьников и отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге женщину задержали и отправили под стражу — ее подозревают в совращении 12-летних юношей. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Как стало известно, потерпевшими по этому делу проходят двое подростков. Всего подозреваемая совершила преступление три раза — дважды в апреле и один раз в июле 2025 года. «Осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, [подозреваемая] совершила в отношении двух потерпевших, 2013 г.р., иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних», — сообщили в пресс-службе.

Ее задержали 16 декабря. Спустя два дня, 18 декабря, женщине предъявили обвинения и поместили под стражу до 15 февраля 2026 года. Уточняется, что вину она не признала и просила в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

Как уточняет Telegram-канал Baza, подозреваемая — 22-летняя учительница, потерпевшие — двое школьников. Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным.