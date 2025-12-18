Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:43, 18 декабря 2025Силовые структуры

В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

В Петербурге учительницу заподозрили в совращении школьников и отправили в СИЗО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге женщину задержали и отправили под стражу — ее подозревают в совращении 12-летних юношей. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Как стало известно, потерпевшими по этому делу проходят двое подростков. Всего подозреваемая совершила преступление три раза — дважды в апреле и один раз в июле 2025 года. «Осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, [подозреваемая] совершила в отношении двух потерпевших, 2013 г.р., иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних», — сообщили в пресс-службе.

Ее задержали 16 декабря. Спустя два дня, 18 декабря, женщине предъявили обвинения и поместили под стражу до 15 февраля 2026 года. Уточняется, что вину она не признала и просила в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Как уточняет Telegram-канал Baza, подозреваемая — 22-летняя учительница, потерпевшие — двое школьников. Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в США 36-летняя учительница попыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Трамп назвал мешающий урегулированию на Украине фактор

    На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

    Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

    В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

    Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

    Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

    Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok