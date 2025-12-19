Реклама

16:42, 19 декабря 2025Бывший СССР

В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

Дубинский: Слова Зеленского о смерти Трампа это новая сцена в Овальном кабинете
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о смерти главы Белого дома Дональда Трампа — это новая сцена потасовки между двумя лидерами в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заявление Зеленского о смерти Трампа — это “сцена в Овальном кабинете 2.0”. Абсолютно осознанное действие на срыв переговоров», — заявил парламентарий.

По его словам, Зеленскому была дана команда сорвать переговоры.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что присутствие Польши за столом переговоров по Украине очень важно для Киева. По его словам, Варшава приняла участие в 12 встречах «коалиции желающих».

