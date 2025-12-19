В Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику

В Швейцарии воевавшего в ВСУ наемника приговорили к 1,5 года условного срока

В Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает телеканал RTS.

Как стало известно, подсудимый — 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля. «Военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года», — говорится в сообщении.

Ранее он был осужден и в России — в Донецкой Народной Республике (ДНР) его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наемничество.

11 декабря стало известно, что в ДНР заочно приговорили к 13 годам колонии бразильского наемника ВСУ.