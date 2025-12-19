Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 19 декабря 2025Мир

В Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику

В Швейцарии воевавшего в ВСУ наемника приговорили к 1,5 года условного срока
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает телеканал RTS.

Как стало известно, подсудимый — 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля. «Военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года», — говорится в сообщении.

Ранее он был осужден и в России — в Донецкой Народной Республике (ДНР) его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наемничество.

11 декабря стало известно, что в ДНР заочно приговорили к 13 годам колонии бразильского наемника ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

    Российская армия нанесла массированный удар по Одессе

    Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами

    В США гонщик NASCAR погиб в авиакатастрофе

    Россиянам рассказали о рабочем времени 30 декабря

    В Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику

    Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok