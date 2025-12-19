В словах Путина на прямой линии увидели сигналы для Запада

Политолог Асафов: На прямой линии Путина были посланы сигналы для Запада

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, послал сигнал для Запада в ответах на вопросы иностранных журналистов, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Сигналы для Запада были посланы, если так можно транслировать, например, в ответах на вопросы иностранных журналистов. Такие вопросы были. И ответ был довольно четким и ясным», — отметил Асафов.

Что касается всего хода урегулирования украинского кризиса и российской позиции, по словам политолога, были еще раз повторены российские условия с учетом реальных положений, устранения первопричин конфликта и обеспечения гарантий безопасности для России.

«Теперь вопрос: как это услышат и как это поймут на Западе, но он открытый. Как мы видим, позиция России не изменчива, она реалистична и исходит из вполне конкретных вещей. Президент в очередной раз это сказал», — заключил он.

Ранее Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC. Обозреватель спросил, будет ли Москва ответственна за происходящее в зоне спецоперации в 2026 году, если отвергнет мирное предложение президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос журналиста, Путин заявил, что американский лидер предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта. «Более того, на встрече в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул он.