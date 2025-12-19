В центре Москвы из-за робота-курьера женщина упала, ударилась головой и попала на видео

В Москве на Арбате женщина споткнулась о робота, ударилась и попала на видео

В центре Москвы из-за робота-курьера женщина упала, ударилась головой о плитку и попала на видео. Снятую очевидцем запись опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно, как женщина делает шаг назад и спотыкается о робота-доставщика. Она теряет равновесие и падает, совершив кувырок через голову. Автор ролика реагирует на это тревожным восклицанием.

По информации издания, россиянка гуляла по Арбату и снимала роботов. Серьезных травм она не получила.

Роботы-доставщики находят применения не только в мирной жизни, но и в боевых условиях. Так, в декабре в России был представлен модернизированный роботехнический комплекс «Курьер», оснащенный пулеметом ПКТ.