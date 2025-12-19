Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 19 декабря 2025Россия

В центре Москвы из-за робота-курьера женщина упала, ударилась головой и попала на видео

В Москве на Арбате женщина споткнулась о робота, ударилась и попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

В центре Москвы из-за робота-курьера женщина упала, ударилась головой о плитку и попала на видео. Снятую очевидцем запись опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно, как женщина делает шаг назад и спотыкается о робота-доставщика. Она теряет равновесие и падает, совершив кувырок через голову. Автор ролика реагирует на это тревожным восклицанием.

По информации издания, россиянка гуляла по Арбату и снимала роботов. Серьезных травм она не получила.

Роботы-доставщики находят применения не только в мирной жизни, но и в боевых условиях. Так, в декабре в России был представлен модернизированный роботехнический комплекс «Курьер», оснащенный пулеметом ПКТ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на вопрос «война или мир?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин назвал важное событие спецоперации

    Провал плана по использованию активов России назвали «ошибкой» двух политиков

    В России предрекли обрушение экономики Европы из-за Украины

    Путин высказался о степени готовности Украины к миру

    Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне СВО

    Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok