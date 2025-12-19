Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 19 декабря 2025Бывший СССР

ВС России продолжили штурм важного населенного пункта в Запорожской области

ВС России продолжают штурм Гуляйполя в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили штурм важного населенного пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«На Запорожском фронте российские войска продолжают штурм важного населенного пункта Гуляйполе, приближая разгром группировки Вооруженных сил Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что бои ведутся в центре города, расширяется зона контроля российских войск. Давление на населенный пункт усиливается авиацией.

17 декабря появилась информация о продвижении ВС России в Гуляйполе. Сообщалось, что российские военнослужащие контролируют восточные части города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В России призвали создать единую базу автозапчастей из КНР

    В российском городе объявили день траура после атаки украинских БПЛА

    Раскрыта судьба «криминального короля» Хитрика

    В словах Каллас увидели подстрекальства к войне

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    ВС России продолжили штурм важного населенного пункта в Запорожской области

    Названа стоимость самого дорогого машино-места в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok