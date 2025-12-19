ВС России продолжили штурм важного населенного пункта в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили штурм важного населенного пункта в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«На Запорожском фронте российские войска продолжают штурм важного населенного пункта Гуляйполе, приближая разгром группировки Вооруженных сил Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что бои ведутся в центре города, расширяется зона контроля российских войск. Давление на населенный пункт усиливается авиацией.

17 декабря появилась информация о продвижении ВС России в Гуляйполе. Сообщалось, что российские военнослужащие контролируют восточные части города.