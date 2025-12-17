ВС России добились новых успехов в Запорожской области

ВС России продвинулись в Гуляйполе, российские войска зашли в центр города

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам источника Telegram-канала, под контролем российских войск находятся восточные окраины города. Он уточнил, что на данном участке фронта ведется зачистка.

Также стало известно о продвижении армии РФ в других районах Гуляйполя. Сообщается, что российские подразделения зашли в центр города.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложностями при обороне Гуляйполя. Отмечалось, что у украинской армии остается все меньше пространства для маневра по мере продвижения российских войск в город.