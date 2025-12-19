Реклама

21:10, 19 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны: Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией полуострова. Еще девять украинских беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Уточняется, что дроны были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Об атаке ВСУ также сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, осколки от сбитых дронов упали около ТСН «Берег». В результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Вследствие детонации FPV-дрона в хуторе Плотовка был ранен мужчина.

