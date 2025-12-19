Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 19 декабря 2025Россия

Украина атаковала предприятия российского региона

Губернатор Федорищев: ВСУ атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятия Самарской области — объекты в городах Новокуйбышевск и Тольятти. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, атака была совершена рано утром в пятницу, 19 декабря.

«Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы», — сообщил он.

Ранее 19 декабря сообщалось, что Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников, большинство из которых — 36 единиц — уничтожили над территорией Ростовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    СК России возбудил более восьми тысяч дел по преступлениям Украины

    Турист отправился кататься на лыжах в Альпы, упал с крутого склона и не выжил

    Тесты батарей смартфонов показали неожиданные результаты

    Женщинам назвали оптимальный срок замены трусов на новые

    В Совфеде одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

    Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу в адрес своего помощника. Он считает, что достиг своей главной цели

    Украина атаковала предприятия российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok