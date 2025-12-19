Реклама

15:09, 19 декабря 2025Силовые структуры

Выбивший из россиянина показания полицейский избежал колонии

На Урале превысивший полномочия полицейский Медлярский получил 3,5 года условно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердловской области полицейский Илья Медлярский, признанный виновным в превышении должностных полномочий, избежал срока в колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда ему назначили три с половиной года условно и лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Следствие установило, что при расследовании уголовного дела о краже с предприятия имущества на 386 тысяч рублей в 2020 году полицейский с коллегами избил мужчину, заставив его дать показания против подозреваемого. На суде Медлярский вину в содеянном не признал.

Ранее в Санкт-Петербурге старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы устроил пожар на служебной парковке, пытаясь слить бензин из машины.

