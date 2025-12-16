Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 16 декабря 2025Силовые структуры

Сотрудник ГАИ устроил пожар на служебной парковке при попытке слить бензин

В Петербурге сотрудник ГАИ пытался слить бензин и устроил пожар
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы (ДПС) Госавтоинспекции (ГАИ) Главного управления МВД России по городу и области устроил пожар на служебной парковке, пытаясь слить бензин из машины. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

По данным СК, утром 15 декабря сотрудник ДПС при исполнении своих должностных обязанностей с помощью устройства сливал топливо со служебного автомобиля. Отмечается, что он действовал «вопреки интересам службы». Во время хищения бензина произошло возгорание паров, что привело к повреждению служебных машин в гараже.

Уточняется, что при пожаре на парковке люди не пострадали. Нанесенный ущерб устанавливается. В отношении старшего инспектора отдельного специализированного батальона ДПС возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали начальника ГАИ за взятку. Он получил от местной жительницы 35 тысяч рублей за помощь со сдачей экзамена на права, при этом закрыл глаза на допущенные ею ошибки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В СВР рассказали о планах Британии шантажировать США

    Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на Lada

    Ребенок погиб в результате нападения подростка с ножом на школу в Подмосковье

    Напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения

    Слава назвала слезы Долиной профессиональным приемом

    Восстановлена картина нападения девятиклассника на школу в Подмосковье

    Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok