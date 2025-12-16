Сотрудник ГАИ устроил пожар на служебной парковке при попытке слить бензин

В Петербурге сотрудник ГАИ пытался слить бензин и устроил пожар

В Санкт-Петербурге старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы (ДПС) Госавтоинспекции (ГАИ) Главного управления МВД России по городу и области устроил пожар на служебной парковке, пытаясь слить бензин из машины. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

По данным СК, утром 15 декабря сотрудник ДПС при исполнении своих должностных обязанностей с помощью устройства сливал топливо со служебного автомобиля. Отмечается, что он действовал «вопреки интересам службы». Во время хищения бензина произошло возгорание паров, что привело к повреждению служебных машин в гараже.

Уточняется, что при пожаре на парковке люди не пострадали. Нанесенный ущерб устанавливается. В отношении старшего инспектора отдельного специализированного батальона ДПС возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали начальника ГАИ за взятку. Он получил от местной жительницы 35 тысяч рублей за помощь со сдачей экзамена на права, при этом закрыл глаза на допущенные ею ошибки.