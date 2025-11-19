Начальник ГАИ российского региона попал под следствие за помощь женщине

В Татарстане задержали начальника ГАИ за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал «Участковый Татарстана».

По данным канала, начальник ГАИ Бугульминского района Рамиль Ибрагимов получил от местной жительницы 35 тысяч рублей за помощь со сдачей экзамена на права, при этом закрыл глаза на допущенные ею ошибки.

Оперативники Управления собственной безопасности МВД выявили данный факт и задержали Ибрагимова. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также проводится служебная проверка для установления иных эпизодов.

