Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 19 ноября 2025Силовые структуры

Начальник ГАИ российского региона попал под следствие за помощь женщине

В Татарстане задержали начальника ГАИ за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Татарстане задержали начальника ГАИ за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал «Участковый Татарстана».

По данным канала, начальник ГАИ Бугульминского района Рамиль Ибрагимов получил от местной жительницы 35 тысяч рублей за помощь со сдачей экзамена на права, при этом закрыл глаза на допущенные ею ошибки.

Оперативники Управления собственной безопасности МВД выявили данный факт и задержали Ибрагимова. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также проводится служебная проверка для установления иных эпизодов.

Ранее сообщалось, что чиновник в российском регионе отправился в колонию за 15 миллионов рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Арестованы обвиняемые в покушении на вора в законе Пызу на похоронах в Абхазии

    Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости