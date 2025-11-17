Силовые структуры
17:40, 17 ноября 2025Силовые структуры

Чиновник в российском регионе отправился в колонию за 15 миллионов рублей

В Марий Эл экс-глава комитета по закупкам получил 11 лет за 15 млн рублей взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Республике Марий Эл

В Марий Эл бывший председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок получил 11 лет лишения свободы за взятку в 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На скамье подсудимых также оказался второй фигурант — местный житель, который являлся посредником. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по части 3, части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») и части 2, части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Глава комитета по закупкам будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей, а его посредник — 9,5 года также в колонии строгого режима со штрафом в размере 23 миллионов рублей. Кроме того, суд арестов их имущества и средства на сумму более 27 миллионов рублей.

Как установил суд, в 2024 году фигуранты получали взятки от директоров различных коммерческий компаний за то, что обеспечивали заключение договоров поставки медицинских изделий в государственные бюджетные медицинские учреждения республики. Они смогли получить более 15 300 000 рублей. Эта сумма является частью общей взятки в размере более 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в многомиллионной афере.

