16:58, 17 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

ФСБ задержала главу союза промышленников Запорожья за посредничество во взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

ФСБ задержала главу Союза содействия развития промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в многомиллионной афере. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Он находится под стражей. На его имущество суд наложил арест на сумму более пяти миллиона рублей.

По данным следствия, в феврале глава Союза содействия развити промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей выступил в роли посредника при передачи пяти миллионов рублей в качестве взятки представителю государственного унитарного предприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Эти деньги предназначались за заключение договора аренды специальной техники с определенной организацией в рамках капитального ремонта и содержания автомобильных дорого в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области экс-министр сельского хозяйства задержали по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.

