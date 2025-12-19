Реклама

Наука и техника
14:55, 19 декабря 2025Наука и техника

Деградацию Windows 11 объяснили

Windows 11 не получила функций из Windows 10 из-за технических ограничений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Дизайн Windows 11 не позволяет добавить в операционную систему (ОС) многие функции из Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей, которые заметили, что в новой ОС от Microsoft нет некоторых функций из Windows 10. В том числе, пользователи не имеют возможности переместить панель задач сверху или сбоку — она жестко закреплена снизу. По словам специалистов издания, это связано с техническими ограничениями Windows 11.

В материале говорится, что проблема панели задач — не единственная, но показательная, и она демонстрирует деградацию ОС. Журналисты сослались на директора по продуктам Windows Core Experiences Тали Рот, которая еще в апреле 2022 года объяснила, что Windows 11 не имеет такой технической возможности. Новая ОС была создана с нуля, и в ней не использовали старый код из Windows 10.

Также Рот отметила, что пользователей Windows 11 в целом устраивает традиционное расположение панели задач. На это журналисты Windows Latest возразили, что в «Центре отзывов Microsoft» тема возвращения панели задач из Windows 10 является одной из самых востребованных — за нее проголосовало почти 25 тысяч пользователей.

«Новые функции делают панель задач сложнее, чем когда-либо, а инженерные усилия, необходимые для того, чтобы панель задач могла перемещаться в стороны или вверх, практически невыполнимы для компании», — подытожили журналисты.

В середине декабря команда инженеров Microsoft представила патч, который устраняет почти 60 уязвимостей в Windows. Пользователей призвали обновить свои ОС.

