04:12, 19 декабря 2025

Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

В ходе контактов между Украиной и США так и не удалось решить вопросы, касающиеся территорий Донбасса и Запорожской АЭС. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция его выступления велась на YouTube-канале его офиса.

Зеленский назвал «чувствительными» вопросы, касающиеся ЗАЭС и Донбасса. «Атомная станция …вопрос не решен. Вопрос денег», — добавил президент.

Ранее Зеленский раскрыл требования Киева по минимальной численности Вооруженных сил Украины. По словам политика, после окончания конфликта в армии страны должно оставаться не менее 800 тысяч солдат.

