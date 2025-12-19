Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

Журналистка Аксенова поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремистским

Журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксенова поблагодарила президента России Владмира Путина на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, за признание сатанизма (Международное движение признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским течением. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Вы простите, но это очень для нас важно. Спасибо Вам за признание международного движения сатанизма экстремистским», — заявила Аксенова.

Она добавила, что несмотря на это решение, в стране по-прежнему пользуются популярностью эзотерика и оккультные услуги. Аксенова поинтересовалась, могут ли в России запретить рекламировать услуги эзотериков.

Отвечая журналистке, Путин назвал услуги эзотериков и колдунов бредом.