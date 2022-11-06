Знаменитая актриса рассказала о победе над пристрастием к мастурбации с помощью веры

Знаменитая нигерийская актриса Дике победила вредные привычки при помощи веры

Знаменитая нигерийская актриса Тонто Дике рассказала, что ей удалось справиться с греховным образом жизни при помощи веры. Об этом сообщает Ghana Web.

40-летняя звезда заявила, что 27 лет жила в состоянии «демонической ярости» и страдала от множества вредных привычек. Дике начала курить и употреблять алкоголь в 13 лет. Она рассказала, что каждый вечер напивалась дома перед сном. Из-за этого актриса ненавидела бывать на людях и часто испытывала приступы неконтролируемого гнева.

Кроме того, у нее было патологическое пристрастие к мастурбации. «Это то, с чем я боролась с самого раннего детства. Это случалось даже во сне и годами негативно влияло на мою жизнь», — призналась актриса. Дике заявила, что победить греховный образ жизни ей помогли мероприятия популярной в Гане онлайн-платформы для молитв.

Дике утверждает, что после участия в конференции верующих с этой платформы, она полностью исцелилась и посвятила жизнь Богу.

