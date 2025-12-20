20 декабря в России отмечают День работников органов безопасности РФ. В мире празднуют День солидарности людей и День неудачника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 20 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День работников органов безопасности РФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

20 декабря 1917 года декретом Совета народных комиссаров была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Дата считается точкой отсчета для советских и российских спецслужб. В этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности и ряда других силовых ведомств.

Праздники в мире 20 декабря

Международный день солидарности людей

В 2006 году ООН учредила день, посвященный главной задаче организации — содействовать сближению стран и народов в целях обеспечения мира. Понятие «солидарность» подразумевает единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержку внутри отдельно взятых сообществ и целых государств. Кроме того, организация отмечает: «Одним из основополагающих принципов ООН с момента ее основания является солидарность с людьми, страдающими от нищеты и угнетения».

Фото: Morsa Images / Getty Images

Какие еще праздники отмечают в мире 20 декабря

День карманных вселенных;

День ярких шарфов;

Праздник радостной песни.

Какой церковный праздник 20 декабря

День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского

Согласно преданию, святой Амвросий жил в IV веке и был правителем провинций Лигурии и Эмилии. Однажды он зашел в христианский храм в Медиолане — там проходили выборы епископа, из-за чего между православными и арианами шли горячие споры. Желая навести порядок, правитель вдруг услышал голос, который сказал: «Амвросий — епископ». Все окружающие увидели в этом Божье знамение. Так, Амвросий был вынужден согласиться на единодушное избрание — он принял Крещение, за восемь дней прошел все церковные степени и был посвящен в епископа.

На этом посту святой активно боролся с ересью, по его настоянию из императорского титула вычеркнули языческое звание верховного священника, а жрецов и идольские капища лишили казенного содержания. Однажды Амвросий даже осмелился не пустить в храм императора Феодосия за его жестокость. Последние годы жизни святой провел в молитвах и спокойно отошел к Богу в 397 году.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 декабря

День памяти преподобного Нила Столобенского;

День памяти преподобного Антония Сийского, иеромонаха;

День памяти преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах.

Приметы на 20 декабря

20 декабря по народному календарю — Амвросимов день. На Руси в это время начинали готовиться к Рождеству: проводили уборку, проверяли зимние заготовки, закалывали скот и птицу.

Кошка много пьет — к похолоданию.

Снег сухой и легкий в этот день — лето будет засушливое.

Вокруг Солнца образовался туманный ореол — к вьюге.

Кто родился 20 декабря

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, дочь актера Михаила Боярского. Широко известна по фильмам «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Первый после Бога» и «Анна Каренина».

Израильский фокусник и мистификатор. Стал известен на весь мир, благодаря «сгибанию металлических ложек силой взгляда». По заявлениям самого иллюзиониста, он телепатически управлял советскими дипломатами, общался с инопланетянами, силой мысли сдвинул застрявший в Суэцком канале контейнеровоз и помог супругу британской королевы дожить до 99 лет.

Кто еще родился 20 декабря